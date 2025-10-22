Как передаётся ВИЧ-инфекция и как защитить себя

ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) содержится во всех биологических жидкостях инфицированного. Однако достаточное для заражения количество вируса есть только в крови, сперме, предэякуляте, вагинальном секрете и грудном молоке.

Разобрались, как защититься от заражения.

Как ВИЧ попадает в организм

Источник заражения ВИЧ-инфекцией — всегда инфицированный человек на всех стадиях заболевания. Заражение ВИЧ-инфекцией происходит, когда биологические жидкости, содержащие ВИЧ в максимальной концентрации, попадают в кровоток или на повреждённую слизистую.

ВИЧ-инфекция поражает иммунную систему: она уничтожает клетки иммунитета, которые помогают организму справиться с вирусами, бактериями и другими патогенами. В результате человек становится беззащитным перед ними.

Есть три основных пути передачи ВИЧ-инфекции:

половой,

парентеральный (через кровь),

вертикальный (от матери к ребёнку).

Половой путь

По статистике, основной путь передачи — это гетеросексуальные половые контакты. Большинство новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией выявляют у людей в 35–50 лет, социально активных, имеющих образование и семью.

Также считается, что легче заражаются женщины из-за большей площади слизистой, которая контактирует с вирусом во время полового акта. Тем не менее, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, принимающий вагинальный секс несёт меньший риск по сравнению с принимающим анальным.

Как защититься

Главный способ — это презервативы. При правильном использовании это самый надёжный способ защиты от ВИЧ-инфекции и других заболеваний, передающихся половым путём. Специалисты советуют использовать лубриканты на водной или силиконовой основе — так презерватив не порвётся. Лубриканты на масляной основе, наоборот, могут привести к разрыву.

Отказ от презерватива с постоянным партнёром возможен, только если вы уверены в его здоровье, вместе сдали анализы на ВИЧ-инфекцию и у вас нет других партнёров.

Кровь

Второй по распространённости путь заражения — через кровь. Для этого инфицированная кровь должна попасть либо напрямую в кровоток, либо на повреждённую кожу — раны, язвы.

Чаще всего это происходит при введении инъекционных наркотиков через общие иглы и шприцы. Также не стоит исключать возможность заражения при использовании нестерильных инструментов, игл для тату, бритв и маникюрных принадлежностей.

ВИЧ-положительный статус — абсолютное противопоказание к донорству крови и органов. Всех доноров обязательно обследуют на ВИЧ-инфекцию при каждой кроводаче. Все манипуляции выполняют строго стерильным медицинским инструментарием и в соответствии с правилами безопасности. Заражение ВИЧ-инфекцией при переливании донорской крови маловероятно.

Как защититься

соблюдать правила безопасности при манипуляциях, связанных с кровью;

людям, принимающим наркотики, использовать только одноразовые (или индивидуальные) шприцы и инструменты.

От матери к ребёнку

ВИЧ-инфекция может передаться от матери к ребёнку во время беременности, родов и грудного вскармливания. Риск заражения ребёнка в нашей стране практически исключён благодаря обязательному обследованию беременных на ВИЧ-инфекцию и в случае её обнаружения — своевременной медицинской помощи.

Также помогают:

кесарево сечение — в случае, если вирусная нагрузка (содержание вируса в крови) у матери высокая;

отказ от грудного вскармливания;

постконтактная профилактика у новорождённого, когда он получает антиретровирусные препараты по определённой схеме.

Как не передаётся ВИЧ

Это неустойчивый вирус. Вне организма человека он быстро погибает, в том числе при высыхании жидкостей, в которых он содержится, или при нагревании до 56 ºC и выше. Поэтому воздушно-капельным или контактно-бытовым путём заразиться невозможно. Через слюну, мочу, пот и слёзы вирус не передаётся в силу малой концентрации.

Главное

Чтобы защититься от ВИЧ-инфекции, нужно:

использовать презервативы при половых контактах, а также проверять условия их хранения и срок годности;

при половых контактах, а также проверять условия их хранения и срок годности; ответственно относиться к выбору и к количеству половых партнёров;

исключить приём инъекционных наркотиков, а также любых психоактивных веществ, которые провоцируют бесконтрольное поведение;

а также любых психоактивных веществ, которые провоцируют бесконтрольное поведение; посещать только проверенные салоны красоты и тату-салоны, где тщательно следят за стерильностью инструментов.

Для профилактики минимум раз в год сдавать анализ на ВИЧ-инфекцию. Своевременное обнаружение заболевания позволяет вовремя начать лечение, снизить личные риски и защитить своих близких. Тестирование можно пройти бесплатно в центрах профилактики и борьбы со СПИДом или в районных поликлиниках. Найти контакты ближайшего центра можно на официальном портале Минздрава России о профилактике и лечении ВИЧ/СПИДа.

