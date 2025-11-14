Можно ли заразиться ВИЧ-инфекцией через бритву или в салоне маникюра

Самый распространённый путь заражения ВИЧ-инфекцией — незащищённый половой контакт, однако есть и другие пути.

ВИЧ обнаруживается почти во всех биологических жидкостях инфицированного. Однако концентрация в них отличается. Кровь, семенная жидкость, вагинальные выделения и грудное молоко содержат много вируса, поэтому при прямом контакте с ними риск заражения высок. В то же время в слюне настолько малое количество вируса, что передача ВИЧ через неё или воздушно-капельным путём невозможна.

Передача через кровь представляет особую опасность. Заражение чаще всего происходит во время использования общих шприцев и игл при введении инъекционных наркотиков. При этом многие люди тревожатся по поводу возможности заражения при использовании общих предметов гигиены или во время косметических процедур.

Чтобы передача вируса состоялась, необходимы три фактора:

источник ВИЧ-инфекции (инфицированный человек);

достаточная концентрация вируса в биологических жидкостях;

доступ к кровотоку здорового человека.

Возможность заражения через зубную щётку

Риск инфицирования таким способом маловероятен. Для этого должны совпасть несколько маловероятных условий: использование чужой щётки сразу после её применения, наличие воспаления, вызывающего кровоточивость дёсен у обоих партнёров, и повреждения слизистой рта. В повседневной жизни такую комбинацию обстоятельств трудно представить. Кроме того, вирус крайне неустойчив во внешней среде и быстро погибает на открытом воздухе. Для заражения нужно достаточное количество инфицированной крови, что в случае с зубной щёткой практически исключено.

Возможность заражения через бритву

Риск заражения действительно исключать не стоит, но он крайне низок при соблюдении определённых мер предосторожности. Для теоретического заражения необходимо совпадение двух факторов: наличие свежей крови на поверхности бритвы и повреждение кожного покрова у человека, использующего заражённый инструмент.

Вероятность заражения снижается, если с момента использования бритвы прошло несколько минут.

Возможность заражения в салоне маникюра

Тут тоже есть определённые риски, связанные с использованием нестерильных инструментов и наличием открытых ран у мастера или клиента.

Даже если на маникюрных ножницах осталась кровь человека с ВИЧ-инфекцией, для заражения необходимо, чтобы она сразу же попала в кровоток другого человека. На практике такое маловероятно.

Особую настороженность следует проявлять в отношении вируса гепатита В. Он тоже передаётся через биологические жидкости, но гораздо более устойчив во внешней среде. На маникюре больше шансов заразиться именно гепатитом, чем ВИЧ-инфекцией. Поэтому в салонах стоит обращать внимание на тщательную обработку инструментов.

Согласно положениям СанПиН, она должна проходить в три этапа:

выдержка в дезинфицирующем растворе;

промывание;

стерилизация в сухожаре, автоклаве или кварцевом стерилизаторе.

Хранить инструменты нужно в одноразовых крафт-пакетах, а вскрывать — только в присутствии клиента.

Что касается татуировок и пирсинга, во время таких процедур риск заражения ВИЧ-инфекцией остаётся, если чернила или иглы содержат кровь инфицированного человека. Поэтому важно проверять дезинфекцию оборудования и просить мастеров вскрывать упаковку с одноразовыми инструментами непосредственно перед процедурой.

Профилактика ВИЧ-инфекции включает следующие пункты:

защищённый секс при каждом половом контакте;

посещение проверенных салонов красоты и тату-студий;

Главное

Вероятность заражения ВИЧ-инфекцией через бритву, зубную щётку или во время маникюра невысокая при соблюдении мер предосторожности. Главное — посещать проверенные салоны и не пользоваться чужими предметами личной гигиены. Особую бдительность следует проявлять людям с ослабленным иммунитетом и открытыми ранами на коже.

Профилактика и информированность играют ключевую роль в предотвращении заражения опасными заболеваниями, включая ВИЧ-инфекцию и гепатит В. Соблюдение простых правил безопасности существенно снижает вероятность инфицирования и помогает сохранить здоровье.

