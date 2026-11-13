Привычка отдыхать лежа сразу после обеда или ужина может обернуться не только изжогой, но и хроническим заболеванием пищевода, поэтому после полноценного приема пищи оптимально выждать два-три часа.

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Как рассказала врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова, горизонтальное положение ослабляет естественный барьер между желудком и пищеводом, содержимое легче забрасывается вверх, что ведет к изжоге, рефлюксу, а со временем к гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Слизистая пищевода, в отличие от желудка, не приспособлена к длительному контакту с кислотой, поэтому частый рефлюкс вызывает раздражение и воспаление.

Особенно рискуют те, кто плотно ужинает непосредственно перед сном, а жирные и острые блюда у некоторых людей дополнительно усиливают симптомы. Если после обеда клонит в сон, лучше хотя бы 30–40 минут посидеть с приподнятым корпусом, но такой интервал не заменяет рекомендованный перерыв в два-три часа, пишет АиФ.

По словам Сухоруковой, людям с диагностированной рефлюксной болезнью интервал стоит увеличить, а последний прием пищи планировать не позднее чем за три часа до сна.

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