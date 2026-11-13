Названа безопасная норма сахара в день
Вопрос о том, сколько сахара можно съедать без вреда для здоровья, зависит не только от цифр ВОЗ, но и от образа жизни конкретного человека.
В целом ВОЗ рекомендует употреблять не более 10% от суточной калорийности.
«Когда речь идет о сахаре, всё зависит от образа жизни человека, наличия у него заболеваний — например, диабета того или иного типа, — количества физической активности и питания в целом», — заявил врач-эндокринолог, диетолог Павел Баранов..
По его словам, базовые рекомендации Всемирной организации здравоохранения касаются прежде всего добавленных сахаров, которые содержатся в продуктах промышленного производства, пишет АиФ.
При этом врач подчеркнул, что эти рамки не являются универсальными для всех. По его словам, людям с высокой физической активностью допустимо потреблять заметно больше сахара, чем тем, кто ведет малоподвижный образ жизни.
Ранее в новостях сообщалось, какие продукты особенно важны для разнообразия микробиоты и сколько клетчатки нужно получать ежедневно.