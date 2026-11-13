Инсульт редко случается на пустом месте, это закономерный итог многолетнего игнорирования сигналов своего здоровья, рассказала врач-невролог, сомнолог «СМ-Клиника» Анна Суша. В беседе с «Лентой.ру» она также назвала лучшие способы снизить риск внезапного нарушения кровообращения в сосудах головного мозга.

Волшебной таблетки от сосудистых катастроф не существует, но есть простой и работающий алгоритм, который реально улучшает качество жизни и уменьшает риск возникновения инсульта, сообщила специалист.

Фундамент профилактики, по ее словам, в первую очередь это отказ от токсинов. Так, курение и алкоголь — главные враги артерий: никотин делает сосуды хрупкими, а употребление спиртного провоцирует скачки артериального давления и аритмию.

Параллельно необходимо взяться за лишний вес, так как каждый килограмм заставляет сердце работать на износ и ускоряет формирование атеросклеротических бляшек, отметила невролог. Медик добавила, что снижение массы тела хотя бы на 5-10 процентов от исходного колоссально разгрузит сердечно-сосудистую систему.

«Гипертония — фактор риска номер один, поэтому тонометр должен стать вашей ежедневной привычкой. Чтобы тонометр показал объективную картину, измеряйте давление в спокойном состоянии: сядьте удобно, обопритесь спиной на стул, поставьте стопы на пол, а руку положите на стол так, чтобы манжета находилась строго на уровне сердца. Обязательно отдохните 5 минут перед процедурой, не разговаривайте, не скрещивайте ноги и для достоверности сделайте два-три измерения с интервалом в 1-2 минуты. Ведите дневник давления: записывайте утренние и вечерние показатели», — поделилась врач.

Кроме того, критически важно слышать сигналы тела, подчеркнула Суша. Если вдруг начинают без видимых причин неметь руки, пальцы, губы или уголок рта, эксперт призвала не ждать и не думать, что «просто отлежали» их.

«Это тревожные предвестники надвигающегося опасного состояния, при котором нужно немедленно обращаться к врачу, вызывать бригаду скорой медицинской помощи. Каждая минута промедления в таком случае уносит тысячи нейронов, которые уже не восстановятся», — объяснила невролог.

Профилактика инсульта — это ежедневная дисциплина, и начинать ее нужно прямо сегодня, заключила она.

Ранее нейробиолог Вьет Нгуен предупреждал об одной ночной привычке, которая оказалась связана с повышенным риском инфаркта и инсульта.