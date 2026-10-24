Эксперт перечислила привычки для хорошего самочувствия

Эксперт по коммуникациям Седа Кaспаровa в интервью «Чемпионату» перечислила привычки для хорошего самочувствия.

«Мне помогают простые рутинные вещи: силовые тренировки в зале с весами и тренажёрами. Если нет мышц — нет физической поддержки. Слежу за белком в рационе, хотя мы его часто недобираем. Ещё помогают прогулки, читать книги, цифровой детокс, терапия, танцы, молитва и посещение храма — это важная часть моего ментального здоровья. И, конечно, на первое место я ставлю качественное время с ребёнком», — говорит Кaспаровa.

Она подчеркнула, что членовредительством не занимается: когда-то стояла ради интереса на гвоздях и не поняла смысла, БАДы принимает строго по назначению врача для закрытия дефицитов. Дыхательные практики в работе Седы присутствуют всегда.

Полную версию интервью с Седой Каспaровой читайте на «Чемпионате» сегодня в 13:00 мск

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