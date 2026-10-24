Врачи дали совет по приему магния и витамина K

Помимо кальция для здоровья костей организму нужны магний и витамины, но получать их нужно с помощью правильного питания.

«Костная ткань — это не только минералы, в ее основе находится белковый матрикс. Кроме того, достаточное количество белка необходимо для поддержания мышечной массы, а мышцы в свою очередь помогают снизить риск падений и переломов. Магний и витамин K также участвуют в процессах, связанных с костной тканью. Но здоровому человеку не нужно дополнительно принимать кальций, D, K2, магний и другие препараты, если у него полноценное питание. Многие необходимые вещества мы получаем из обычной еды», — сообщил «Свободной Прессе» врач-терапевт Александр Новиков.

«Белок идет вторым после кальция, потому что основа кости - это коллаген, а мышцы держат равновесие. Ориентир около грамма на килограмм веса, и распределять по приемам пищи, а не съедать вечером. Старая идея, что белок вымывает кальций, данными не подтверждается. Магний и витамин K нужны, но из еды, а не из банки. Добавки витамина K2 для профилактики переломов себя не показали в исследованиях», — рассказала педиатр, ревматолог, кандидат медицинских наук Маргарита Солошенко.

Ранее были названы главные угрозы костной ткани после 40 лет.