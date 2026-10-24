Эксперт объяснила, как дыхание влияет на нервную систему

Эксперт по коммуникациям Седа Кaспаровa в интервью «Чемпионату» объяснила, как голос влияет на нервную систему.

«Дыхание реально работает! Во-первых, это насыщение кислородом. Во-вторых, расслабление диафрагмы и тела. В-третьих, когда ты волнуешься, установки «не переживай» не работают, так как от страха включается лимбическая система, а мы пытаемся достучаться до неё через логику и неокортекс. Тело в шоке, и успокоить его можно только физически — через дыхание», — говорит Кaспаровa.

Она подчеркнула, что с помощью дыхания можно управлять голосом, выстраивать уверенность в себе и даже бороться со стрессом.

Полную версию интервью с Седой Каспaровой читайте на «Чемпионате» сегодня в 13:00 мск.

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