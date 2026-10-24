Диетолог Соломатина заявила, что свекла предотвращает развитие диабета

Свекла богата витамином Е, цинком, марганцем, калием и магнием. Корнеплод также содержит большое количество антиоксидантов, которые помогают предотвратить развитие диабета и онкологических заболеваний. Об этом заявила врач-диетолог и нутрициолог Елена Соломатина.

— В свекле есть такие антиоксиданты, как беталаины и бетаин. Также в ней присутствуют полифенолы. А за ее яркий красный цвет отвечают бетацианины — особые пигменты из группы беталаинов, — отметила эксперт.

По словам врача, свекла может оказать профилактическое действие при онкологических заболеваниях из-за содержания мощного антиоксиданта, передает 360.ru.

Еще один полезный овощ — кабачок. Он является одним из самых доступных и при этом удивительно полезных овощей, особенно для людей в возрасте 45–50 лет и старше.

Регулярное употребление кабачков в рационе способствует замедлению возрастных изменений, поддержанию работы сердца, сосудов и пищеварительной системы, а также может помочь сохранить зрение. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог многопрофильной клиники «К+31» Петровские Ворота Татьяна Брискман.