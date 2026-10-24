Назван способ сделать завтрак более полезным

Ливанский диетолог Батуль Тормос рассказала, как сделать полезнее привычный утренний прием пищи. Ее слова приводит РИА Новости.

Тормос назвала способ сделать первый прием пищи более полезным и рекомендовала использовать принцип ливанского завтрака, который включает блюда из бобовых, оливковое масло и разнообразные свежие овощи.

«Идея не в том, чтобы заменить привычную кухню человека ливанской, а в том, чтобы использовать принципы средиземноморского питания: больше овощей, бобовых, цельнозерновых продуктов, орехов, семян и оливкового масла и меньше переработанного мяса, сахара и продуктов глубокой промышленной переработки», — подчеркнула она.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко прокомментировал ежедневный рацион граждан. По его мнению, граждане страны употребляют в пищу недостаточное количество овощей.