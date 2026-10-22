Эксперт рассказал, как снизить риск волчанки

Сокращение времени, проведенного на солнце, позволит избежать системной красной волчанки, сообщил ТАСС заведующий лабораторией клеточного репрограммирования НИИТМ РНИМУ им. Н. И. Пирогова Эрдем Дашинимаев.

"Специфической профилактики волчанки не существует, поскольку точная причина болезни неизвестна; речь идет о снижении риска манифестации у предрасположенных лиц и профилактике обострений у уже заболевших. Ключевая мера - фотопротекция (ограничение прямого солнца, солнцезащитные средства с высоким SPF круглогодично, защитная одежда), поскольку УФ-излучение остается наиболее доказанным триггером", - сказал он.

Дашинимаев добавил, что для детей с отягощенным семейным анамнезом аутоиммунных заболеваний важна настороженность в отношении инфекций и раннее обращение к врачу при появлении явных маркеров заболевания - стойкой сыпи на лице, особенно после солнца, немотивированной лихорадки, болей в суставах, цитопений и белка в моче.

Пациенты с уже установленным диагнозом должны строго соблюдать меры протекции от ультрафиолета и регулярно наблюдаться у ревматолога с контролем анализов для раннего выявления поражения почек и других органов.