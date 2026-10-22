Диетолог рассказала, при каких заболеваниях нельзя есть грецкие орехи

Диетолог Русакова рассказала, при каких заболеваниях нельзя есть грецкие орехи
Грецкий орех считается одним из самых полезных продуктов. Однако он также является сильнейшим аллергеном. При каких заболеваниях орех не стоит добавлять в рацион, рассказала врач-диетолог НИИ СП имени Н. В. Склифосовского, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.
По словам доктора, у людей с чувствительным ЖКТ даже минимальное количество грецких орехов может вызвать вздутие и дискомфорт.
— При обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, колитах, кишечных расстройствах употребление орехов может ухудшить состояние, так как грубая клетчатка и высокое содержание жиров раздражают слизистую, — добавила Русакова.
От орехов также следует отказаться в период обострения заболеваний печени, желчного пузыря и подагре. Грецкие орехи содержат большое количество жиров, что значительно перегружает желчеотделение, передает 360.ru.
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