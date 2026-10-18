Почему у современных мужчин падает тестостерон

Популяционные исследования фиксируют снижение среднего уровня общего тестостерона на 1–2% в год после 25 лет, но это нормальный процесс, рассказала «Газете.Ru» врач-андролог и основатель центра лечения мужского бесплодия «Андроэксперт» Елена Новикова.

«Популяционные исследования фиксируют снижение среднего уровня общего тестостерона на 1–2% в год после 25 лет. Но это естественный возрастной процесс — как седина или замедление метаболизма. И сравнивать сегодняшних 40-летних с их ровесниками из 1980-х некорректно: тогда не было массового ожирения, современной экологической нагрузки и гиподинамии. Эти факторы действительно ускоряют снижение уровня тестостерона, но у конкретного человека, а не у всех мужчин», — заметила Новикова.

По словам доктора, снижение либидо, усталость, раздражительность, увеличение жировой или уменьшение мышечной массы могут быть поводом обратиться к врачу, но эти же симптомы могут быть вызваны совершенно другими причинами. Например, сексуальное желание может снижаться из-за переутомления и недостатка сна.

«На уровень тестостерона влияет физическая активность. Кроме того, значение имеют генетические состояния: при синдроме Клайнфельтера первичная недостаточность яичек приводит к снижению продукции тестостерона. Неоспорима корреляция между уровнем тестостерона и массой тела. В среднем у мужчин с ожирением уровень гормона ниже, чем у мужчин с нормальным весом. При этом связь двусторонняя: метаболические нарушения могут влиять на гормональный баланс, а дефицит тестостерона — менять соотношение мышечной и жировой ткани. Поэтому не всегда можно однозначно сказать, что возникло первым», — объяснила андролог.

При подозрении на низкий тестостерон врач рекомендует сдать базовый андрологический минимум: общий тестостерон, глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ), УЗИ мошонки, общий анализ крови и липидный профиль.

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