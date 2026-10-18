Может ли высокожировая диета улучшить работу мозга у пожилых

Кето-диета — питание с большим количеством жиров и ограничением углеводов — может предоставить мозгу кетоновые тела в качестве альтернативного источника энергии, однако эффективность такого питания для улучшения работы мозга не доказана. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт Елизавета Шидловская, врач-участковый терапевт Городской поликлиники № 64 Депздрава Москвы.

Некоторые исследования показали, что с возрастом мозг начинает хуже усваивать глюкозу, что снижает обеспечение клеток энергией. Жировая диета заставляет печень вырабатывать кетоновые тела, которые легко проникают в мозг и служат альтернативным топливом. Однако, по словам врача, у людей такой подход не улучшает память, скорость реакции и другие когнитивные способности.

«С возрастом мозг действительно потребляет немного меньше глюкозы, примерно на 10% в отдельных областях. Это умеренное изменение, а не "голодание" мозга. У людей с когнитивными нарушениями мозг сохраняет способность использовать кетоновые тела, и в небольших исследованиях кетогенные подходы давали у них скромный эффект. Но для здоровых пожилых людей пользы не доказано», — отмечает Шидловская.

Кето-диета предполагает резкое сокращение углеводов и замену их большим количеством жиров. Главными источникам энергии (65–80% суточной калорийности) становятся мясо, жирная рыба, сало, сливочное и растительные масла, орехи, авокадо.

Специалист также отмечает, что у кето-диеты в пожилом возрасте есть клинические риски: повышение уровня ЛПНП («плохого» холестерина), потеря мышечной массы, гипогликемия при приеме сахароснижающих препаратов и нежелательное взаимодействие с другими лекарствами.

«С практической стороны у кето-диеты диеты есть еще один минус: она исключает большую часть привычных продуктов, от круп и хлеба до многих фруктов. Любая диета, построенная на жестких запретах, неудобна в повседневной жизни и почти неизбежно ведет к срывам», — предупредила медик.

Как отмечает врач, для сохранения памяти и мышления лучше всего изучен средиземноморский тип питания, который включает овощи, бобовые, цельнозерновые, рыба, оливковое масло и орехи.

«В рандомизированном исследовании у пожилых людей на таком питании когнитивные функции сохранялись лучше, чем на диете с ограничением жиров», — уточнила специалист.

Обсуждать изменения рациона Шидловская рекомендует с врачом: с учетом состояния здоровья, принимаемых препаратов и того, насколько рекомендации выполнимы в обычной жизни.

Ранее популярная диета оказалась провокатором рака кишечника.