Как вернуть подтянутый живот при занятиях одну минуту в день

Психолог Елена назвала способ вернуть подтянутый живот при занятиях одну минуту в день. Об этом сообщается в блоге Healthy на платформе «Дзен».

Эксперт заявила, что упражнение напоминает обычные скручивания, но выполняется с отведением ног в сторону — так активнее включаются косые мышцы живота. Она отметила, что движение выглядит несложным, однако при выполнении нагрузка ощущается достаточно хорошо.

Начинать стоит с минимума — двух-трех повторений, постепенно добавляя по два-три повтора. Весь марафон рассчитан примерно на 12–14 дней.

Ранее фитнес-тренер Иванна Идуш посоветовала упражнение против выпирающего живота. Она рассказала, что «велосипед» отлично прорабатывает глубокие и поверхностные мышцы пресса.