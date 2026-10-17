Нарколог предостерег водителей от одного безалкогольного напитка

Психиатр-нарколог, заведующий стационарным отделением наркологии клиники «Алкомед» Андрей Тюрин рассказал, можно ли употреблять безалкогольное пиво перед вождением автомобиля. От употребления этого напитка он предостерег водителей в разговоре с «Лентой.ру».

«С медицинской точки зрения одна бутылка безалкогольного пива не опьянит здорового взрослого человека и существенно не нарушит его способность управлять автомобилем. Но с юридической и практической точки зрения риск заключается не в возможном опьянении, а в показаниях прибора и накопительном эффекте», — предупредил Тюрин.

Врач заявил, что безалкогольное пиво не является таковым полностью. По его словам, из-за того, что брожение в процессе производства неизбежно, даже после деалкоголизации в готовом продукте остается до 0,5 процента этанола. То есть в банке объемом 0,5 литра содержится примерно 2,25 миллилитра чистого спирта, что равноценно примерно одной чайной ложке водки.

Нарколог отметил, что, согласно действующему законодательству, допустимый порог алкоголя при управлении автомобилем — 0,16 миллиграммов на литр в выдыхаемом воздухе или 0,3 промилле в крови. После употребления одной банки безалкогольного пива объемом 0,5 литра концентрация алкоголя в крови составит около 0,04 промилле — это значительно ниже установленного порога.

Однако врач предупредил, что если выпить несколько банок безалкогольного пива подряд, то количество поступившего алкоголя может накопиться до уровня, при котором показания алкотестера приблизятся к порогу или превысят его.

«Кроме того, безалкогольное пиво имеет выраженный запах. Инспектор ГИБДД, почувствовав его, вправе потребовать пройти освидетельствование. Даже если в итоге результат окажется в норме, сама процедура — это дополнительная нервотрепка и потеря времени», — добавил врач.

Ранее Тюрин предупредил, что некоторые повседневные ритуалы могут сформировать алкогольную зависимость. Одним из них врач назвал привычку снимать стресс спиртным.