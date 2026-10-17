Эксперт раскрыл влияние лишнего веса на продолжительность жизни

Ожирение сокращает продолжительность жизни не само по себе, а через связанные с ним заболевания, заявила врач-диетолог, эндокринолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева. В разговоре с «Лентой.ру» она объяснила, что в среднем при индексе массы тела 30–35 потеря составляет два-четыре года, при ИМТ 40–45 — восемь-десять лет, а при экстремальном ожирении может достигать 14 лет.

«Назвать точную цифру невозможно. Риск зависит от степени ожирения, возраста, продолжительности заболевания, распределения жировой ткани, курения, физической активности и наличия диабета, гипертонии и других нарушений. Эти цифры — статистические оценки для больших групп, а не прогноз для конкретного человека», — пояснила врач.

По ее словам, особенно существенно ожирение влияет на прогноз, если развивается в молодом возрасте: у мужчин 20–39 лет с выраженным ожирением потери могут превышать восемь лет, тогда как в старших группах разница обычно меньше. Избыток жировой ткани повышает риск диабета второго типа, гипертонии, инфаркта, инсульта, жировой болезни печени, апноэ, болезней почек и некоторых видов рака. Сочетание ожирения, курения и высокого давления ухудшает прогноз сильнее, чем каждый фактор по отдельности, предупредила эндокринолог.

Михалева отметила, что количество прожитых лет — не единственный показатель. Ожирение раньше ограничивает подвижность, ухудшает сон, вызывает одышку и боли в суставах, из-за чего человек может потерять больше лет здоровой жизни, чем лет жизни в целом. При этом ИМТ не дает полной картины: у людей с одинаковым показателем могут различаться мышечная масса, окружность талии и метаболическое состояние. Врач оценивает также давление, глюкозу, холестерин, функцию печени и качество сна.

«Ожирение не означает, что человек обязательно потеряет определенное количество лет. Риск можно изменить: снижение веса, физическая активность, лечение гипертонии, диабета и апноэ уменьшают вероятность осложнений. Цель лечения — не только цифра на весах, но и сохранение как можно большего числа активных и здоровых лет», — заключила диетолог.

Ранее ученые из Немецкого центра исследований диабета и Копенгагенского университета пришли к выводу, что постоянные попытки похудеть, после которых вес снова возвращается, могут повышать риск ожирения у людей с нормальным весом.