Герниолог рассказал, как офисная работа провоцирует развитие паховой грыжи

Паховая грыжа у офисных сотрудников возникает из-за хронического повышения внутрибрюшного давления на фоне малоподвижного образа жизни и слабости соединительной ткани. Избежать ее помогут регулярные перерывы на разминку, правильный подъем тяжестей, профилактика запоров и своевременное лечение кашля. Подробнее об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал хирург-герниолог Городской клинической больницы имени С. С. Юдина Дмитрий Тищенко.

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Почему возникает паховая грыжа?

Основные факторы риска развития паховой грыжи включают:

генетическую предрасположенность и слабость соединительной ткани;

возрастные изменения мышц брюшной стенки;

курение и лишний вес;

малоподвижный образ жизни;

хроническое повышение внутрибрюшного давления.

Как работа в офисе влияет на пищеварение и риск грыжи?

Привычка откладывать поход в туалет и питание на бегу приводят к запорам. Сильное натуживание при дефекации повышает внутрибрюшное давление и критически нагружает брюшную стенку.

Включите в рацион овощи, фрукты и цельнозерновые продукты, пейте больше воды. Клетчатку вводите постепенно, чтобы избежать вздутия. При хронических запорах обратитесь к гастроэнтерологу.

Как часто нужно вставать из-за стола для профилактики грыжи?

Делайте короткие перерывы каждый час: встаньте, пройдитесь до кулера или коллеги. Регулярное движение нормализует работу кишечника и снижает застой в малом тазу. Специальных упражнений, гарантированно защищающих от грыжи, не существует.

Связан ли хронический кашель с риском паховой грыжи?

Да, каждый кашлевой толчок вызывает резкий скачок внутрибрюшного давления. Длительный кашель, который часто списывают на офисный кондиционер или курение, требует обязательного лечения у терапевта или пульмонолога.

Мужчинам следует контролировать процесс мочеиспускания. Затруднения и натуживание при опорожнении мочевого пузыря — повод для срочного визита к урологу.

Как правильно поднимать тяжести, чтобы не спровоцировать грыжу?

При сильном натуживании и задержке дыхания внутрибрюшное давление резко возрастает, что может привести к выпячиванию грыжи, поэтому:

тяжелую офисную мебель переносите вдвоем;

дачные грузы перевозите на тележке;

возвращайтесь к силовым тренировкам после перерыва постепенно (если при подъеме веса в паху возникла боль, немедленно прекратите упражнение).

Какие симптомы паховой грыжи требуют срочного обращения к врачу?

Поводом для планового осмотра у герниолога служит заметное выпячивание в паху или около пупка, которое исчезает в положении лежа, а также повторяющаяся тянущая боль. Упражнения на пресс не устранят сформировавшийся грыжевой дефект — требуется хирургическое лечение.

Экстренная медицинская помощь необходима, если выпячивание стало резко болезненным, не вправляется лежа, а также появились рвота или вздутие живота.