Диетолог рассказала о пользе грецких орехов для здоровья сосудов

Грецкие орехи содержат растительные омега-3 жирные кислоты, которые помогают поддерживать здоровье сосудов и снижать хроническое воспаление, связанное с развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом Татьяна Солнцева.

По ее словам, грецкие орехи содержат эллаготанины — вещества, которые под действием кишечных бактерий превращаются в уролитин А. Этот антиоксидант помогает поддерживать работу митохондрий.

Как отметила Солнцева, оптимальная порция грецких орехов составляет около 30 граммов в день — примерно 14 половинок. Диетолог также посоветовала не снимать тонкую кожицу, поскольку в ней содержится значительная часть антиоксидантов.

Как пишет «КП», пользу грецких орехов для людей старшего возраста также изучили ученые Университета Лома-Линда в США. В течение двух лет они наблюдали за участниками, которые ежедневно съедали от 30 до 60 граммов орехов. У этой группы уровень «тихого» воспаления в организме оказался ниже, чем у тех, кто не ел орехи так регулярно.

Ранее невролог Артем Барышев рассказал, что присутствие орехов в рационе может положительно повлиять на стрессоустойчивость и хорошее настроение.