Врач развеяла миф о том, что в матче содержится меньше кофеина, чем в кофе

Матчу нередко выбирают в качестве альтернативы кофе. Однако гастроэнтеролог «Екатерининские клиники» Дарья Липовая напомнила, что напиток делают из измельченных молодых листьев зеленого чая. Поэтому в нем содержится больше кофеина, L-теанина и катехинов.

© Вечерняя Москва

— За счет L-теанина действие кофеина может ощущаться мягче: без резкого прилива энергии и такого же резкого спада. Но обещание бодрости на весь день все же преувеличено. В зависимости от сорта и размера порции чашка матчи может содержать не меньше кофеина, чем кофе, — отмечает специалист.

Матча может влиять и на работу желудка: кофеин и танины способны раздражать слизистую, вызывая изжогу, тошноту или дискомфорт. По словам специалиста, с осторожностью к напитку следует относиться людям с рефлюксом, гастритом и язвенной болезнью. Танины также могут снижать усвоение железа, что важно учитывать при склонности к анемии.

Липовая рекомендовала пить матчу после еды и ограничиваться одной-двумя чашками в день. Она также подчеркнула, что напиток не должен заменять полноценный сон и регулярное питание, передает «Газета.Ru».

Из-за глобального потепления матча может полностью пропасть из магазинов и кафе. Потепление влияет на условия выращивания этого чая в Японии — ключевом производителе матчи. Вывести новый, более устойчивый к теплой погоде чайный куст трудно. Процесс занимает много времени: ученые скрещивают растения с нужными свойствами, а затем ждут годами, пока саженцы вырастут и покажут, какие качества унаследовали.