Эксперт по долголетию призвал до конца жизни ежедневно есть популярный продукт

Эксперт по долголетию Давид Сеспедес призвал не бояться продукта, который многие люди часто демонизируют. Его слова приводит издание 20minutos.

Сеспедес посоветовал до конца жизни добавлять в ежедневный рацион по четыре яйца. По его мнению, белок из продукта усваивается организмом значительно лучше, чем любой другой. Причем есть яйца необходимо целиком, а не только белки, как это делают некоторые люди, подчеркнул специалист.

«Белок обладает антимикробным действием и содержит все необходимые аминокислоты, а также обеспечивает защиту иммунной системы. Желток богат холином, который является ключевым веществом для выработки ацетилхолина — нейромедиатора, необходимого для работы головного мозга», — пояснил он. В заключение

Сеспедес добавил, что на сегодняшний день нет убедительных доказательств негативного влияния яиц на уровень холестерина в крови и здоровье сердечно-сосудистой системы.

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