Названы три привычки для качественной и долгой жизни

Нейрофизиологи Фади Халлал Пече и Мариано Агилера Вергара, пульмонолог Пачеко Гальван и психолог Бегонья Карбело призвали придерживаться трех привычек, чтобы прожить долгую и качественную жизнь. Их слова приводит издание 20minutos.

Для сохранения здоровья Пече и Вергара посоветовали установить регулярный график сна. Они предупредили, что при бессоннице нарушается работа сердечно-сосудистой и иммунной системы, память и метаболизм.

Гальван, в свою очередь, предложил несколько минут в день практиковать осознанное дыхание для регулирования нервной системы и снижения уровня стресса.

«Осознанное дыхание — это своего рода кардиостимулятор для психического здоровья», — провел аналогию он.

Карбело еще одной важной привычкой назвала частое времяпрепровождение с семьей и друзьями.

«Социальное здоровье — это вечно забываемый аспект, хотя он является одним из важнейших столпов благополучия», — подчеркнула она.

Ранее терапевт Оксана Серебрякова раскрыла ключевые составляющие активного долголетия. Людям, желающим прожить дольше, она посоветовала включать белок в каждый прием пищи.