Насморк и кашель: врач назвал неочевидную причину проблем со здоровьем

Хронический насморк, затяжной кашель и беспричинная усталость могут указывать на негативное влияние микроклимата жилья, а не только на аллергию или простуду. Специалисты предупреждают, что скрытые очаги грибка в квартире способны провоцировать серьезные заболевания дыхательной и иммунной систем, а поверхностная уборка без устранения сырости не решает проблему.

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Врач-терапевт ИНВИТРО Евгений Космынин объяснил, что споры, мицелий и летучие органические соединения, выделяемые домашней плесенью, наносят серьезный удар по дыхательной и иммунной системам человека, вдыхающего их ежедневно. По словам специалиста, постоянный контакт с грибком провоцирует аллергический ринит, конъюнктивит и кожные высыпания, а также способен впервые вызвать или обострить бронхиальную астму. Из-за раздражения слизистой спорами возрастает частота хронических бронхитов и респираторных инфекций. Наиболее уязвимы дети, пожилые люди, аллергики и астматики. У пациентов с иммуннодефицитом, включая тех, кто перенес химиотерапию или трансплантацию, в редких случаях могут развиваться опасные для жизни инвазивные грибковые инфекции дыхательных путей. Кроме того, длительное проживание в сыром помещении часто сопровождается хронической усталостью, головными болями и снижением концентрации внимания.

Главным диагностическим признаком влияния плесени врач назвал четкую связь самочувствия с пребыванием в конкретном помещении: если симптомы усиливаются дома и стихают во время поездок, необходимо искать скрытые очаги грибка. К настораживающим проявлениям относятся постоянная заложенность носа и першение в горле без признаков простуды, непрекращающийся сухой кашель, раздражение глаз, необъяснимые кожные высыпания и учащение приступов у астматиков. При этом терапевт особо предупредил: если на фоне контакта с плесенью у человека с ослабленным иммунитетом появляются лихорадка, одышка и продуктивный кашель, требуется срочная медицинская помощь для исключения грибкового поражения легких.

Евгений Космынин подчеркнул, что механическое удаление видимых пятен и последующая покраска стен не решают проблему, так как грибница часто скрывается под обоями, штукатуркой или напольным покрытием. Пока не устранена первопричина — протечки, конденсат, плохая вентиляция или высокая влажность, — плесень будет возвращаться, а симптомы отравления спорами накапливаться. Правильный алгоритм действий предполагает поиск и ликвидацию источника влаги, полноценную обработку поверхностей, а при обширных поражениях пористых материалов, таких как гипсокартон или утеплитель, их полную замену с привлечением специалистов по санации.