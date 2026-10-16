Диетолог объяснила, почему нельзя полностью отказываться от жиров

Жиры необходимы организму для нормальной работы клеток, выработки гормонов и усвоения витаминов. Поэтому исключать их из рациона полностью не стоит: важнее соблюдать баланс и отдавать предпочтение ненасыщенным жирам. Об этом RT рассказала диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.

По словам специалиста, полезные ненасыщенные жиры содержатся в оливковом масле, авокадо, орехах, семенах и жирной морской рыбе. В их числе - омега-3 и омега-6, которые необходимы для работы мозга и поддержания здоровья клеточных мембран. Такие жиры также помогают организму усваивать витамины A, D, E и K.

Насыщенные жиры тоже нужны организму, однако их избыток может повышать уровень липопротеинов низкой плотности - так называемого "плохого" холестерина. Они содержатся в сливочном масле, жирных молочных продуктах, сале и красном мясе, а также в кокосовом и пальмовом маслах.

Отдельную опасность представляют трансжиры: их употребление повышает уровень "плохого" холестерина и снижает уровень "хорошего", увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

"Жиры должны составлять от 20% до 35% от общей суточной калорийности рациона", - пояснила Дианова.

При этом, как отметила специалист, насыщенные жиры рекомендуется ограничивать, а трансжиры - сводить к минимуму. Для сбалансированного питания диетолог советует регулярно включать в меню рыбу, орехи и семена, а для заправки салатов использовать растительные масла.