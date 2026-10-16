Ортопед объяснил, как правильно сидеть за рулем без вреда для спины

При длительных поездках за рулем важно правильно настроить кресло и обеспечить поддержку поясницы. Это поможет снизить нагрузку на позвоночник и сохранить естественные изгибы спины. Об этом в беседе с aif.ru рассказал врач-ортопед Андрей Литвиненко.

По словам специалиста, для правильной посадки можно использовать специальный валик под поясницу. Он поддерживает поясничный изгиб позвоночника и помогает избежать сутулости. В некоторых автомобилях предусмотрен встроенный поясничный упор, однако при необходимости его можно дополнить отдельной подушкой.

"Если специальной подушки нет, можно воспользоваться бутылкой с водой, сложенной кофтой, небольшой сумкой, одеялом или покрывалом, свернутым в виде валика", - пояснил Литвиненко.

Врач также рекомендует во время остановок выходить из машины и делать небольшую разминку. По его словам, можно размять спину и выполнить несколько простых движений, чтобы уменьшить дискомфорт после долгого сидения.

При проблемах со здоровьем необходима консультация специалиста