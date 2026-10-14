Врач рассказал об опасности хлеба с открытого прилавка

Хлеб и выпечка на открытых магазинных прилавках могут быть загрязнены микробами и аллергенами, которые передаются при контакте с руками покупателей, уличной одеждой и насекомыми. Об этом предупредила кандидат медицинских наук и доцент Пироговского университета Екатерина Дубровина, сообщает Life.ru.

По ее словам, риск загрязнения также повышается, если находящиеся рядом люди кашляют или чихают. При этом хлебобулочные изделия обычно не моют и не подвергают повторной термической обработке перед употреблением, поэтому попавшие на поверхность загрязнения могут сохраниться.

Особую осторожность следует соблюдать людям с пищевой аллергией. При открытой выкладке на выпечку могут попасть частицы орехов или муки, не входящих в состав конкретного изделия. Внешне продукт при этом может выглядеть свежим, отметила Дубровина.

Врач подчеркнула, что отсутствие упаковки не означает, что хлеб обязательно загрязнен, но свободный доступ покупателей увеличивает вероятность нежелательного контакта. Чтобы снизить риски Дубровина рекомендовала выбирать хлеб в упаковке или покупать выпечку из закрытых витрин.

Главный врач Европейского медицинского центра (EMC) Розанна Гардашник предупредила, что сладкие продукты и фастфуд ослабляют иммунитет и запускают воспалительные процессы, что особенно актуально в холодное время года.