Гены долголетия: как Россия планирует стать страной долгожителей
На Международном медицинском конгрессе вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что в задачах Национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» увеличить продолжительность жизни россиян к 2036-му до 81 года. Трудно найти область, где прогресс идет столь же стремительно. В конце «золотого» для России XIX века средний показатель продолжительности жизни составлял 30 лет.
Никто из коронованных правителей династии Романовых, несмотря на прекрасный для того времени медицинский уход, не дотянул до 70-летнего рубежа (из царей-мужчин до 60 лет дожил разве что только Александр II). После революции показатель поднялся до 45 лет, а в XXI веке продолжительность жизни в стране достигла 74 лет. Дальше — новые рубежи.
Проблема активного долголетия — одна из самых волнующих для человека. Сколько стараний приложили алхимики в поисках эликсира молодости! Может быть, на новом витке знаний чудо-капли появятся?
Но пока наука смогла выяснить, что 40 процентов долгожителей обязаны своим возрастом... наследственному фактору, предкам. Впрочем, остаются еще образ жизни и условия среды обитания человека. А влияет ли на длительность жизни профессия человека? В любой Академии наук столько старцев, что складывается впечатление, будто умственный труд — залог долгой жизни. Но не надо путать причину со следствием. Умные люди ведут более здоровый образ жизни — это и дураку ясно. Есть профессии, где от возраста зависит признание. Выдающийся физик Виталий Гинзбург говорил, что лучший способ получить Нобелевскую премию — дожить до нее.
В США самая высокая продолжительность жизни у членов Верховного суда. Но чемпионы по этому показателю — римские папы и другие церковные иерархи, из чего, правда, совершенно не следует, что безгрешие гарантирует долгожительство. Важно, что все эти должности — пожизненные.
10 лет назад ушел из жизни лауреат Сталинской премии выдающийся актер Владимир Зельдин, который немного не дотянул до 102-летия. Зельдин сохранял бодрость и был самым старым действующим актером в мире. Но есть примеры, когда долгожители вели пассивную жизнь. Последний кошевой атаман Запорожской Сечи Петр Калнышевский четверть века провел в одиночной камере в Соловецком монастыре, всего три раза в год выходил на прогулку и умер в возрасте полных 112 лет, отказавшись от помилования, которое предложил Александр I.
Причем известно, что в зрелые годы атаман поражал даже соратников своими обильными возлияниями. Строить теории на отдельных примерах, как бы колоритны они ни были, некорректно. Геронтология — это вопрос медицинской статистики, и начинается он с животных. Кстати, далеко не для каждой животины существует понятие старения. Некоторые моллюски, рыбы, крупные птицы растут и размножаются до самой смерти. Активность репродуктивной функции у слоновой черепахи с Галапагосских островов, которая видела Дарвина, не отличается от черепахи, которая только учится пресмыкаться.
Образ Тортиллы, которая поучала Буратино, противоречит природе. Но почему приходит смерть? Лауреаты Нобелевской премии Сидней Бреннер и Роберт Хорвиц (их родители выехали из Российской империи) нашли у круглых червей (нематоды) гены, где закодирован добровольный уход из жизни. То есть это гены принуждают нематоду, как японского самурая, к харакири. Если гены выключить, жизнь червяка будет продлена в семь раз. Имеются ли подобные механизмы у человека? Процесс запрограммированного ухода из жизни называется апоптоз. В России его исследовал академик Владимир Скулачев, основатель факультета биоинженерии МГУ.
«Я считаю, что старость — это болезнь, ее нужно лечить, как инфаркт и рак, — говорил Скулачев. — Если я вылечу человека от старости, то вылечу и от рака с инфарктом — часто — старческих болезней. Продлить жизнь в 10 раз и при этом сохранить ее высокое качество я считаю возможным».
Скулачеву удалось вылечить от слепоты нескольких собак, кроликов, кошек и лошадей — капли для глаз ученый испытывал на себе.
Скулачев скоропостижно ушел из жизни в 2023 году в возрасте 88 лет. Сенсационные закономерности в геронтологии выявили Наталья и Леонид Гавриловы, которые работали в МГУ, а потом в университете Чикаго: долголетие зависит от возраста матери. Если она младше 25 лет, у ребенка шансов дожить до 100 лет в два раза больше, чем у младших братьев. А вот отец может не переживать по поводу своих паспортных данных. Есть даже версия, что с возрастом генетическая информация отца улучшается. Как старое вино в мехах!
Если у отца четверо детей, то у него в два раза больше шансов дожить до 100 лет, чем у отцов с одним или двумя детьми. Причина, вероятно, в том, что первые яйцеклетки выше качеством. У млекопитающих яйцеклетки расходуются по очередности вызревания. В этом есть эволюционный смысл — второго шанса получить потомство природа может и не предоставить. Но ни в коем случае нельзя распространять эти выводы на конкретную семью. Статистика работает на больших числах и ничего не обещает в отдельном случае. В многодетных семьях сплошь и рядом вырастают гениальные дети: Бетховен, Фрейд, Менделеев, Чехов, Вашингтон, Дисней, Линкольн, Майкл Джексон. И конечно, Ленин. Рекордсмен — Михаил Калашников, 17-й ребенок в крестьянской семье.
У братьев Стругацких в повести «Пять капель эликсира» герой попал в общество бессмертных ведьм и вурдалаков, которые принимают снадобье мафуссалин. Герой, убедившись, что эта публика пуста и ничтожна, восклицает горестно: «Кому достался эликсир! Пушкин умер, а вы живете!» Так что проблема может оказаться серьезнее, чем само продление жизни...
Прямая речь
Владимир Шабалин, академик, завкафедрой геронтологии РНИМУ имени Пирогова, 89 лет:
— Лучше не мечтать о бессмертии, а думать, как эффективно использовать отпущенные годы, бороться с изменениями организма. Труд — это наиболее сильный геропротектор. Чем активнее мы воздействуем на свои биологические системы, тем лучше мы обеспечиваем их высокую резистентность.