Гены долголетия: как Россия планирует стать страной долгожителей

На Международном медицинском конгрессе вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что в задачах Национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» увеличить продолжительность жизни россиян к 2036-му до 81 года. Трудно найти область, где прогресс идет столь же стремительно. В конце «золотого» для России XIX века средний показатель продолжительности жизни составлял 30 лет.

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Никто из коронованных правителей династии Романовых, несмотря на прекрасный для того времени медицинский уход, не дотянул до 70-летнего рубежа (из царей-мужчин до 60 лет дожил разве что только Александр II). После революции показатель поднялся до 45 лет, а в XXI веке продолжительность жизни в стране достигла 74 лет. Дальше — новые рубежи.

Проблема активного долголетия — одна из самых волнующих для человека. Сколько стараний приложили алхимики в поисках эликсира молодости! Может быть, на новом витке знаний чудо-капли появятся?

Но пока наука смогла выяснить, что 40 процентов долгожителей обязаны своим возрастом... наследственному фактору, предкам. Впрочем, остаются еще образ жизни и условия среды обитания человека. А влияет ли на длительность жизни профессия человека? В любой Академии наук столько старцев, что складывается впечатление, будто умственный труд — залог долгой жизни. Но не надо путать причину со следствием. Умные люди ведут более здоровый образ жизни — это и дураку ясно. Есть профессии, где от возраста зависит признание. Выдающийся физик Виталий Гинзбург говорил, что лучший способ получить Нобелевскую премию — дожить до нее.

В США самая высокая продолжительность жизни у членов Верховного суда. Но чемпионы по этому показателю — римские папы и другие церковные иерархи, из чего, правда, совершенно не следует, что безгрешие гарантирует долгожительство. Важно, что все эти должности — пожизненные.

10 лет назад ушел из жизни лауреат Сталинской премии выдающийся актер Владимир Зельдин, который немного не дотянул до 102-летия. Зельдин сохранял бодрость и был самым старым действующим актером в мире. Но есть примеры, когда долгожители вели пассивную жизнь. Последний кошевой атаман Запорожской Сечи Петр Калнышевский четверть века провел в одиночной камере в Соловецком монастыре, всего три раза в год выходил на прогулку и умер в возрасте полных 112 лет, отказавшись от помилования, которое предложил Александр I.

Причем известно, что в зрелые годы атаман поражал даже соратников своими обильными возлияниями. Строить теории на отдельных примерах, как бы колоритны они ни были, некорректно. Геронтология — это вопрос медицинской статистики, и начинается он с животных. Кстати, далеко не для каждой животины существует понятие старения. Некоторые моллюски, рыбы, крупные птицы растут и размножаются до самой смерти. Активность репродуктивной функции у слоновой черепахи с Галапагосских островов, которая видела Дарвина, не отличается от черепахи, которая только учится пресмыкаться.

Образ Тортиллы, которая поучала Буратино, противоречит природе. Но почему приходит смерть? Лауреаты Нобелевской премии Сидней Бреннер и Роберт Хорвиц (их родители выехали из Российской империи) нашли у круглых червей (нематоды) гены, где закодирован добровольный уход из жизни. То есть это гены принуждают нематоду, как японского самурая, к харакири. Если гены выключить, жизнь червяка будет продлена в семь раз. Имеются ли подобные механизмы у человека? Процесс запрограммированного ухода из жизни называется апоптоз. В России его исследовал академик Владимир Скулачев, основатель факультета биоинженерии МГУ.

«Я считаю, что старость — это болезнь, ее нужно лечить, как инфаркт и рак, — говорил Скулачев. — Если я вылечу человека от старости, то вылечу и от рака с инфарктом — часто — старческих болезней. Продлить жизнь в 10 раз и при этом сохранить ее высокое качество я считаю возможным».

Скулачеву удалось вылечить от слепоты нескольких собак, кроликов, кошек и лошадей — капли для глаз ученый испытывал на себе.

Скулачев скоропостижно ушел из жизни в 2023 году в возрасте 88 лет. Сенсационные закономерности в геронтологии выявили Наталья и Леонид Гавриловы, которые работали в МГУ, а потом в университете Чикаго: долголетие зависит от возраста матери. Если она младше 25 лет, у ребенка шансов дожить до 100 лет в два раза больше, чем у младших братьев. А вот отец может не переживать по поводу своих паспортных данных. Есть даже версия, что с возрастом генетическая информация отца улучшается. Как старое вино в мехах!

Если у отца четверо детей, то у него в два раза больше шансов дожить до 100 лет, чем у отцов с одним или двумя детьми. Причина, вероятно, в том, что первые яйцеклетки выше качеством. У млекопитающих яйцеклетки расходуются по очередности вызревания. В этом есть эволюционный смысл — второго шанса получить потомство природа может и не предоставить. Но ни в коем случае нельзя распространять эти выводы на конкретную семью. Статистика работает на больших числах и ничего не обещает в отдельном случае. В многодетных семьях сплошь и рядом вырастают гениальные дети: Бетховен, Фрейд, Менделеев, Чехов, Вашингтон, Дисней, Линкольн, Майкл Джексон. И конечно, Ленин. Рекордсмен — Михаил Калашников, 17-й ребенок в крестьянской семье.

У братьев Стругацких в повести «Пять капель эликсира» герой попал в общество бессмертных ведьм и вурдалаков, которые принимают снадобье мафуссалин. Герой, убедившись, что эта публика пуста и ничтожна, восклицает горестно: «Кому достался эликсир! Пушкин умер, а вы живете!» Так что проблема может оказаться серьезнее, чем само продление жизни...

Прямая речь

Владимир Шабалин, академик, завкафедрой геронтологии РНИМУ имени Пирогова, 89 лет: