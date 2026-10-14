Врачи рассказали, как повернуть вспять последствия диабета

Несколько привычек могут снизить уровень глюкозы в крови и нагрузку на внутренние органы при сахарном диабете второго типа, рассказали эндокринолог Дамола Адже и диетолог Эйвери Зенкер. Их врачи назвали в беседе с журналом Science Focus.

В число привычек, которые поворачивают вспять течение диабета, Адже включила сон не менее восьми часов в сутки и физическую активность после еды, например, 15-минутную прогулку.

«Многие пациенты думают, что если не могут ходить в спортзал пять дней в неделю, то и не нужно заниматься физкультурой. Но не нужно иметь абонемент в спортзал или заниматься по 50 минут в день, даже десять минут спорта время от времени будут полезны», — заверила эндокринолог.

Зенкер добавила, что снизить уровень глюкозы помогает правильное питание. По ее словам, рацион должен быть основан на крестоцветных и листовых зеленых овощах, ягодах и фруктах, цельном зерне, орехах, семенах, бобовых, фасоли и чечевице. Она также отметила, что людям с диабетом важно есть продукты, богатые пробиотиками и клетчаткой, поскольку они помогают регулировать уровень сахара в крови. Помимо этого, она призвала соблюдать перерыв в 10-12 часов между ужином и завтраком, чтобы организм мог спокойно переварить пищу.

Кроме того, людям с диабетом посоветовали поддерживать социальные связи.

«Окружающая среда, общество и люди рядом с нами влияют на все сферы нашего благополучия, на наш выбор, физические упражнения, сон», — отметила Зенкер.

По словам Адже, с помощью этих привычек люди, которым диагностировали диабет в течение последних шести лет, могут вывести свое состояние в ремиссию, а те, у кого обнаружили это заболевание раньше, смогут снизить нагрузку на печень и поджелудочную железу.

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