Врач рассказал о том, что ждет всех к 60 годам

Износ межпозвонковых дисков и мелких суставов шеи, а также небольшие костные разрастания появляются у некоторых 20-летних людей, а к 60 годам эта проблема встречается почти у всех. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на врача – травматолога-ортопеда отделения травматологии и ортопедии ДГКБ имени Н. Ф. Филатова, ассистента кафедры детской хирургии имени академика Ю. Ф. Исакова Пироговского Университета Андрея Семенова.

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"В подавляющем большинстве случаев, когда молодому человеку "нашли шейный артрит", речь идет о первом варианте – описании МРТ или рентгенограммы, а не о болезни суставов в строгом смысле. И если говорить о находках на снимках, то проблема очень распространена, и это главное, что нужно знать", – сказал специалист.

Он привел данные японского исследования МРТ, в котором говорилось, что у 1 211 здоровых добровольцев выбухание дисков шеи диагностировали у 87,6%

обследованных, причем встречалось оно уже у людей 20–30 лет и протекало без жалоб.

В другой работе признаки дегенерации шейных дисков обнаружили у 17% мужчин и 12% женщин в возрасте около 20 лет, а у людей старше 60 лет показатель составил 86–89%.

Боль в шее по-прежнему остается массовой проблемой. Согласно исследованию глобального бремени болезней, она входит в число главных причин нетрудоспособности в мире. Однако болевые ощущения и картина на МРТ часто между собой не связаны: у многих людей с "плохими" снимками шея не болит, и бывает наоборот.

Ранее врач-остеопат Дмитрий Симкин рассказал, что привычка носить рюкзак на одном плече и сидеть, поджав под себя ногу, может сигнализировать о наличии проблем с осанкой у ребенка. Он напомнил, что любые проблемы с осанкой намного проще решить на самых ранних этапах, поэтому важно регулярно приходить с детьми на осмотр к врачу.

При этом, когда ребенок только родился, родителям необходимо обратить внимание, как он поворачивает голову. Если есть предпочтительная сторона, на которой чаще всего задерживается, возможно, имеется установочная кривошея, стоит обратиться к специалисту.