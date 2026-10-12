Врач подсказала безопасный способ научиться ложиться позже

Сомнолог Элли Хэйр подсказала безопасный способ научиться ложиться спать на час позже. Ее метод приводит издание Mirror.

По словам врача, чтобы сдвинуть свои циркадные ритмы без вреда для здоровья, можно начать ложиться в постель на 15 минут позднее обычного и в течение нескольких недель увеличивать время отхода ко сну.

«Такая постепенная корректировка поможет выровнять ваши циркадные ритмы, что является важным фактором для обеспечения полноценного сна», — объяснила она.

Кроме того, сомнолог порекомендовала сдвинуть время ужина, поскольку «часы работы» кишечника также играют важную роль в процессе регулирования сна. Наконец, она посоветовала больше гулять на свежем воздухе в светлое время суток и особенно утром.

«Оставаясь активным в течение всего дня и подвергая себя воздействию естественного света по утрам, вы можете регулировать свои внутренние часы и тем самым облегчите засыпание ночью», — заключила Хэйр.

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