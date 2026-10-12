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Врач подсказала безопасный способ научиться ложиться позже

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Сомнолог Элли Хэйр подсказала безопасный способ научиться ложиться спать на час позже. Ее метод приводит издание Mirror.

Врач подсказала безопасный способ научиться ложиться позже
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По словам врача, чтобы сдвинуть свои циркадные ритмы без вреда для здоровья, можно начать ложиться в постель на 15 минут позднее обычного и в течение нескольких недель увеличивать время отхода ко сну.

«Такая постепенная корректировка поможет выровнять ваши циркадные ритмы, что является важным фактором для обеспечения полноценного сна», — объяснила она.

Кроме того, сомнолог порекомендовала сдвинуть время ужина, поскольку «часы работы» кишечника также играют важную роль в процессе регулирования сна. Наконец, она посоветовала больше гулять на свежем воздухе в светлое время суток и особенно утром.

«Оставаясь активным в течение всего дня и подвергая себя воздействию естественного света по утрам, вы можете регулировать свои внутренние часы и тем самым облегчите засыпание ночью», — заключила Хэйр.

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