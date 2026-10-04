Озвучены способы повысить иммунитет в период сезонных простуд

В период сезонных простудных заболеваний для поддержания иммунитета можно принимать контрастный душ, посоветовал доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов. Своими рекомендациями специалист поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Всегда этот переход сопровождается повышенным количеством простудных заболеваний. Надо быть к этому готовым. Самое главное — проверить, нет ли каких-то серьезных хронических болезней, которые бы снижали иммунитет. Это самое главное, но это надо было, наверное, чуть пораньше, летом», — отметил Жемчугов.

Врач рассказал, что сейчас проходит вакцинация от гриппа. При этом он подчеркнул, что вакцинация не распространяется на другие вирусы. «Против коронавируса сейчас нет смысла вакцинироваться, уже он перешел в разряд обычных ОРВИ», — добавил специалист.

«А так, витамины. Я люблю очень природные — фрукты, овощи. Контрастный душ — это закаливание нервной системы, иммунной системы. Работа на улице — тоже один из способов повышать иммунитет», — Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог.

Ранее главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета Ольга Ямилова сообщила, что разные виды капусты, болгарский перец, брусника, тыква и кисломолочные продукты считаются одними из наиболее полезных для поддержания иммунитета в октябре.