Врач оценил полезность соленых огурцов

Гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Лариса Налбандян рассказала, полезны ли для здоровья соленые огурцы. Свойства любимой россиянами домашней заготовки она оценила в разговоре с «Лентой.ру».

Врач отметила, что соленые огурцы принято считать скорее закуской, однако назвать их абсолютно бесполезным для здоровья продуктом нельзя. В них содержатся вода, пищевые волокна, калий и другие минеральные вещества, а при традиционном молочнокислом брожении в них остаются полезные микроорганизмы, объяснила специалистка.

«Одним из потенциальных преимуществ традиционных ферментированных огурцов является наличие молочнокислых бактерий. При естественном брожении микроорганизмы перерабатывают сахара и образуют молочную кислоту, благодаря чему продукт приобретает характерный вкус и дольше хранится. Если огурцы были приготовлены именно методом ферментации, в них могут сохраняться живые бактерии, которые поддерживают разнообразие кишечной микробиоты», — рассказала Налбандян.

Еще один плюс этого продукта, по мнению врача, — это то, что они содержат пищевые волокна, хоть и в небольшом количестве. Доктор уточнила: рассчитывать, что несколько соленых огурцов обеспечат значительную часть суточной потребности в клетчатке, не следует. Это скорее небольшое дополнение к рациону, особенно если в течение дня человек получает клетчатку из овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и бобовых.

При этом Налбандян считает свежие огурцы более подходящим для регулярного употребления продуктом: в них значительно меньше натрия, при этом сохраняются вода и пищевые волокна. Поэтому в ежедневном рационе предпочтительнее сочетать разные виды овощей, а соленые огурцы рассматривать как дополнительный продукт, подытожила она.

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