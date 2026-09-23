Мужчина похудел на 177 кг без уколов и операций после предостережения врача

Британец Марк Бейли, к 39 годам весивший 309 килограммов, испугался за свою жизнь и смог похудеть без уколов и операций. Его историей заинтересовалось издание Mirror.

Предприниматель, которому сейчас 46 лет, всегда отличался высоким ростом — 203 сантиметра — и хорошим аппетитом. Долгие годы он употреблял 7,5 тысячи калорий в день. К 34 годам на фоне несбалансированного питания у него начались проблемы с суставами и желчным пузырем. В октябре 2021 года к этим недомоганиям добавились шумы в сердце, и мужчине потребовалась операция на открытом сердце. Однако врачи-кардиологи не спешили проводить вмешательство — они считали, что Бейли его просто не переживет из-за лишнего веса.

Британцу предложили бариатрическую операцию по уменьшению желудка и инъекции для похудения, но он решил снизить вес самостоятельно. Мужчина стал тренироваться, ходить на пробежки с женой, употреблять продукты с высоким содержанием белка, ввел в рацион много свежих фруктов, овощей и воды. Жестко ограничив потребление калорий, Бейли сбросил 177 килограммов. Но уже в сентябре 2025 года стало очевидно, что медлить с операцией и ждать дальнейшего похудения нельзя.

«Хирург сказал, что моему сердечному клапану осталось работать меньше шести недель», — вспоминает он.

Операцию назначили на октябрь, она длилась семь часов и прошла успешно. Через восемь дней мужчину выписали, и в 2026 году он уже совершает забеги с препятствиями, продолжает худеть. В настоящее время он весит 106 килограммов.

Ранее американец Генри Гонсалес, еще до 30 лет достигший веса 254 килограмма, похудел более чем вдвое. Мужчина признался, что на работе сидел неподвижно, а в выходные пил до потери сознания и объедался фастфудом, заказывая столько еды, сколько хватило бы семье из четырех человек.