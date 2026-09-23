Ученые подсказали, как сохранить молодость после 55

Многолетняя привычка к аэробным нагрузкам связана с более «молодыми» показателями организма после 55 лет — прежде всего в работе сердца и насыщении крови кислородом. Проще говоря, у тех, кто занимался спортом десятилетиями, тело стареет мягче. Работа опубликована в журнале GeroScience.

Ученые Университета Лазурного Берега во Франции сравнили 39 здоровых людей в среднем возрасте 64 года: 19 из них всю жизнь регулярно тренировались, а 20 вели малоподвижный образ жизни. «Пожизненными спортсменами» считали тех, кто не менее трех раз в неделю занимался аэробными нагрузками на протяжении около 30 лет, выполняя рекомендации ВОЗ по физической активности.

Разница оказалась ощутимой. Насыщение крови кислородом в покое у активных участников составило 96,8% против 94,8% у малоподвижных, а вариабельность сердечного ритма — важный показатель гибкости работы сердца — была почти вдвое выше: 49,9 против 27,2 миллисекунды. У женщин, регулярно занимавшихся спортом, было больше мышечной массы и меньше жира, чем у их неактивных сверстниц.

Авторы честно оговариваются: это небольшое поисковое исследование, которое фиксирует связь, но не доказывает причину — возможно, здоровые от природы люди просто чаще занимаются спортом. Чтобы подтвердить выводы, нужны длительные наблюдения на больших и разных группах. Тем не менее результат согласуется с общими данными о пользе регулярной физической активности и подчеркивает ценность именно постоянства — привычки, растянутой на десятилетия, а не разовых усилий.

Вариабельность сердечного ритма показывает, насколько гибко сердце подстраивается под нагрузку и покой, и с возрастом обычно снижается; высокие значения считаются признаком здоровой вегетативной нервной системы. Аэробные нагрузки — быстрая ходьба, бег, плавание, велосипед — тренируют именно сердечно-сосудистую систему. Авторы подчеркивают: начинать полезно в любом возрасте, но максимальную отдачу дает привычка, сохраняемая годами.

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