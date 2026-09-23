Названа норма шагов в день для здоровья

Ежедневная ходьба нужна для работы мышц, кровообращения и здоровья сосудов. Сколько шагов проходить в день, в беседе с aif.ru рассказал врач-ортопед Андрей Литвиненко.

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По его словам, рекомендации зависят от возраста: исследования называют от 5 000 до 15 000 шагов, в среднем — около 10 000. Хороший результат — регулярное достижение возрастной нормы, а не разовый рекорд.

Гулять лучше тогда, когда человек бодр и полон сил, — чаще всего утром. Но ходить полезно в течение всего дня. Для прогулок врач советует выбирать парки и скверы, где меньше машин и шума: ходьба должна не только нагружать мышцы, но и разгружать психику.

Также важны обувь с амортизирующей подошвой и правильная походка — с плавным перекатом с пятки на носок.