Как не набрать вес после похудения

Для предотвращения возврата сброшенных килограммов после окончания диеты необходимо плавно увеличивать калорийность, обеспечивать организм достаточным количеством белка и клетчатки, а также регулярно заниматься силовыми тренировками и полноценно отдыхать. Об этом рассказала доцент кафедры диетологии университета Росбиотех Анастасия Лебедева, передает РИА Новости.

По словам специалиста, чтобы избежать так называемого «отката», не рекомендуется резко возвращаться к прежнему режиму питания. Вместо этого следует еженедельно прибавлять к суточному рациону по 50–100 килокалорий до тех пор, пока масса тела не стабилизируется. При этом важно сохранять норму потребления белка на уровне 1,2–1,6 грамма на каждый килограмм желаемого веса. Кроме того, эксперт советует начинать любой прием пищи с овощей или белковых продуктов.

Особое внимание диетолог уделила физической активности. После окончания диеты целесообразно включить в расписание минимум две-три силовые тренировки в неделю. Это позволит сохранить мышечную массу, которая выступает главным потребителем энергии в состоянии покоя.

Для контроля ситуации Лебедева рекомендует взвешиваться каждое утро натощак, после посещения туалета, и отслеживать среднее значение веса за неделю. Специалист предлагает установить условный «коридор безопасности» (например, плюс 1,5 килограмма). При превышении этого порога необходимо временно вернуться к легкому дефициту калорий.

Немаловажную роль играют полноценный восьмичасовой сон и альтернативные способы снятия нервного напряжения, не связанные с едой. К таким методам эксперт отнесла пешие прогулки, прием горячих ванн и дыхательные практики.

Подводя итог, Анастасия Лебедева подчеркнула, что к процессу снижения веса следует подходить философски: воспринимать диету не как временную «каторгу», а как поиск комфортного минимума калорий, которого человек сможет придерживаться на протяжении многих лет.

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