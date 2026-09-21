Невролог рассказала, действительно ли спокойная музыка помогает быстрее уснуть

Невролог Ирина Галеева рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», действительно ли спокойная музыка помогает быстрее уснуть. По словам врача, гармоничные мелодии уменьшают уровень кортизола (гормона стресса) и помогают телу переключиться из режима «тревога» в режим «отдых».

«Медленные мелодии синхронизируются с пульсом, снижают частоту сердцебиения, давление и делают дыхание более ровным. Музыка влияет на лимбическую систему, гипоталамус и вегетативную регуляцию, снижая уровень кортизола и симпатическую активность, что способствует засыпанию», — объясняет врач.

Активация дофаминергических и серотонинергических путей вызывает чувство расслабления и удовольствия. Также музыка синхронизирует дыхание и сердечный ритм, снижая частоту сердечных сокращений и артериальное давление.

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