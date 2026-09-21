Врач раскрыл причины возникновения осенней хандры

Осенняя подавленность и снижение активности связаны не только со сменой сезона, но и с перестройкой всего организма. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач восстановительной медицины, невролог и основатель Академии системного здоровья Алексей Маматов.

По его словам, осенняя хандра — наглядный пример того, почему самочувствие нельзя оценивать односторонне: меняются продолжительность светового дня, режим сна, двигательная активность и пищевые привычки, а нервная система, сон, гормональная регуляция и уровень энергии тесно связаны между собой.

Первую причину врач видит в сокращении дневного света: люди выходят из дома затемно и возвращаются уже в темноте. Свет влияет на циркадные ритмы — систему, синхронизирующую сон и бодрствование, поэтому изменение светового режима отражается на самочувствии.

Кроме того, осенью сбивается привычный график сна: летом из-за длинного дня мы часто ложились позже, а с приходом холодов режим меняется, и организм не всегда успевает перестроиться. Отсюда ощущение, что спал достаточно, но восстановиться не удалось.

Еще один фактор — снижение активности: холод, дожди и короткий день уменьшают число прогулок и объем движения, что подрывает ощущение бодрости и вызывает постоянную усталость. Сказывается и смена питания: осенью тянет на более калорийную и теплую пищу — выпечку, сладкое, жирные блюда. Пятая причина — рост нагрузки: в сентябре многие возвращаются к полноценному рабочему графику.

Ранее врач-кардиолог Гульнара Орлова предупредила, что регулярный недосып снижает иммунитет, поэтому полноценный отдых и режим принесут больше пользы, чем попытки быстро повысить сопротивляемость организма лекарствами.