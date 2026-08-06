Диетолог оценил новый тренд на поедание масла

Поедание больших кусков сливочного масла стало новым гастрономическим трендом в Европе. В интервью изданию Daily Mail диетолог-консультант Софи Медлин оценила безопасность этой моды.

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Сообщается, что первыми начали есть сливочное масло популярные блогеры, но вскоре тренд подхватили некоторые кафе и рестораны. По данным издания, в заведениях куски масла красиво сервируют, заправляют соусами и подают с тостами.

«В самом продукте нет ничего плохого. Проблема появляется, если есть его каждый день и в больших количествах», — считает Медлин.

Диетолог пояснила, что сливочное масло очень калорийно. В одном 250-граммовом куске содержится почти суточная норма калорий, а также 130 граммов насыщенных жиров, что в три раза выше дневной нормы. По ее словам, безопаснее всего есть масло на бутерброде, намазывая его тонким слоем на хлеб или тост. Вместе с этим специалистка подчеркнула, что катастрофы не случится, если человек, который придерживается сбалансированного питания, один раз съест кусок масла.

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