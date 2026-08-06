Врач рассказал, почему хорошее зрение не всегда означает здоровые глаза

Часто люди думают, что если хорошо видят, то со здоровьем глаз все в порядке. Однако нормальная острота зрения сама по себе не исключает скрытых патологий. Есть как минимум три заболевания, которые могут развиваться без явных жалоб: глаукома, возрастная макулярная дегенерация и диабетическая ретинопатия, рассказала «Газете.Ru» врач-офтальмолог, главный врач московской клиники 3Z Оксана Кузнецова.

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Миф «вижу последнюю строчку — значит, глаза здоровы» основан на подмене понятий. Пациент может хорошо различать буквы на таблице и при этом иметь патологические изменения, которые одной проверкой остроты зрения не выявляются. Таблица отвечает на вопрос, насколько четко человек видит сейчас. Задача офтальмолога — оценить состояние глаза целиком и сопоставить результаты нескольких исследований, а не ждать, когда проблема начнет мешать повседневной жизни.

«На ранних стадиях глаукома может протекать бессимптомно, но без своевременной диагностики и лечения она способна привести к полной слепоте. Поэтому оценка внутриглазного давления, полей зрения и зрительного нерва не менее важна, чем чтение таблицы. При возрастной макулярной дегенерации (ВМД) на ранней стадии жалоб тоже может не быть. По мере развития заболевания человек может заметить искажение прямых линий, выпадение букв при чтении или снижение зрения. Диабетическая ретинопатия тоже может не давать жалоб, несмотря на прогрессирование изменений в сетчатке. Клинические рекомендации предусматривают осмотр офтальмолога для пациентов с сахарным диабетом не реже одного раза в год, при диабете 1-го типа — начиная через пять лет после дебюта заболевания, даже если жалоб нет», — отметила врач.

Плановые осмотры не заменят срочного обращения. Оперативного визита к офтальмологу требуют, например, следующие жалобы: вспышки или «молнии» перед глазами, внезапно появившиеся или резко усилившиеся «мушки», ощущение «занавеса» или «шторки» в поле зрения, искажение изображения или внезапное снижение остроты зрения.