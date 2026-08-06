Диетолог объяснил, кому может навредить гречка

Гречка — один из самых привычных продуктов на российском столе, который многие считают однозначно полезным. Однако у этой крупы есть не только достоинства, но и ограничения, о которых важно знать. В беседе с «Чемпионатом» врач-эндокринолог, диетолог медицинского центра «Юниклиник» Наталия Шведова рассказала, кому и когда гречка приносит пользу, а кому может навредить.

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По словам эксперта, варёная гречка повышает уровень сахара в крови значительно мягче и плавнее, чем белый хлеб или очищенный рис. Это происходит благодаря медленному расщеплению крахмалов, чему способствует взаимодействие с белками и природными фенольными соединениями, в частности рутином.

«Медленное поступление глюкозы в кровь обеспечивает более длительное чувство сытости и помогает избежать резких приступов голода, что критически важно при склонности к перееданию», — пояснила Шведова.

Особенно полезна гречка для людей с сахарным диабетом второго типа или нарушением толерантности к глюкозе, а также для тех, кто следит за массой тела. Кроме того, крупа содержит D-хиро-инозитол — соединение, улучшающее чувствительность тканей к инсулину, что важно при метаболическом синдроме.

Рутин, которым богата гречка, укрепляет сосудистую стенку, уменьшает ломкость капилляров, обладает противовоспалительным и антиоксидантным действием. Это делает продукт органичным элементом диеты DASH, направленной на снижение артериального давления.

Резистентный крахмал, содержащийся в крупе, работает как пребиотик: он не переваривается в тонком кишечнике, а ферментируется в толстой кишке, питая клетки кишечного эпителия и поддерживая здоровый микробиом. Гречка также не содержит глютена, что делает её безопасной для людей с целиакией.

Несмотря на впечатляющий список полезных свойств, Шведова предупредила, что гречка требует осознанного употребления, особенно у людей, принимающих постоянную медикаментозную терапию.

Так, при приёме левотироксина пищевые волокна могут незначительно снижать всасывание препарата, поэтому важно принимать его строго натощак и выдерживать временной интервал перед едой. Тем, кто получает препараты, разжижающие кровь, стоит поддерживать стабильное потребление продуктов, богатых флавоноидами, чтобы избегать колебаний в системе свёртывания.

«Данные об этом получены преимущественно в наблюдательных исследованиях или лабораторных экспериментах, поэтому не стоит драматизировать эти риски, но разумная осторожность не помешает», — уточнила врач.

Кроме того, эндокринолог обратила внимание на другие ограничения:

Для максимальной пользы врач советует варить гречку, а после варки её можно охладить — это увеличит содержание резистентного крахмала. Замачивание крупы на несколько часов перед варкой снижает содержание фитиновой кислоты и улучшает усвоение железа, цинка и магния.