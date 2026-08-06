Действительно ли вода с рисовыми отрубями помогает похудеть

В Сети обсуждают функциональный напиток из Японии, который якобы помогает похудеть. В этой «волшебной» воде нет сахара и калорий, зато содержится экстракт рисовых отрубей. Утверждается, что всего одна такая бутылка в день сжигает жир и улучшает обмен веществ. Действительно ли этот «волшебный напиток» помогает избавиться от лишнего веса, «Вечерняя Москва» спросила у диетолога, врача-психотерапевта, кандидата медицинских наук Андрея Бобровского.

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Специалист рассказал, что в экстракте рисовых отрубей содержатся клетчатка и несколько полезных соединений, в числе которых токоферолы, токотриенолы и другие фенольные соединения. Они действительно имеют доказанную эффективность в нормализации липидного обмена — обмена жиров. Кроме того, они благотворно влияют на печень.

«При нормализации липидного обмена происходит профилактика сердечно-сосудистых заболеваний — артериальной гипертензии, инсультов, инфарктов и других недугов. Кроме того, фенольные соединения нормализуют углеводный обмен. Полезное влияние этих соединений на людей, склонных к повышению уровня сахара, доказано», — отметил доктор.

Однако все вышеперечисленные полезные эффекты относятся к употреблению либо рисовых отрубей, либо их высококонцентрированного экстракта. В функциональных напитках их концентрация достаточно низкая, подчеркнул диетолог:

«Эти вещества, добавленные в воду, действительно могут влиять на организм благотворно, но из-за низкой концентрации положительный эффект не доказан. Для того чтобы функциональный напиток принес заявленный эффект для похудения, его придется выпить в огромных количествах — вплоть до десятков литров в день. Делать это, конечно, никто не будет. Так что вся заявленная польза, в том числе для похудения, — не более чем хитрый маркетинговый ход. Кроме того, эффективность напитка в области снижения веса не доказана авторитетными научными работами».

Однако у функциональных напитков есть еще одно действие — «эффект ритуала», рассказал эксперт:

«Человек, который пьет воду с заявленным эффектом снижения веса, будет придерживаться осознанности в питании. Но однозначно сказать, что от выпитого напитка для похудения будет какой-то эффект, нельзя. Снизить вес поможет сокращение суточной калорийности и включение в рацион определенных продуктов», — отметил собеседник «ВМ».

Кроме того, важно отличать экстракт рисовых отрубей с высокой концентрацией от воды с небольшим ее добавлением. Эффект и возможные противопоказания в этих случаях будут сильно разниться, предупредил врач:

Отруби выводят продукты обмена из кишечника, поэтому их добавление в рацион при приеме лекарств может снизить дозировку препаратов.

Также противопоказаниями к применению рисовых отрубей могут быть авитаминоз, расстройства желудочно-кишечного тракта, пищеварения, кроветворения.

С осторожностью рисовые отруби или их экстракт стоит принимать беременным женщинам, людям, недавно перенесшим серьезные заболевания, детям, подросткам и склонным к аллергиям.

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