Россиян предупредили об угрозе напитков со льдом

Лед в кафе, ресторанах и отелях при нарушении санитарных норм может стать источником кишечных инфекций, включая сальмонеллез и эшерихиоз, предупредила кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева. Об угрозе специалист рассказала в беседе с «Лентой.ру».

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«В льдогенераторах в перерывах между циклами заморозки поддерживается теплая и влажная среда, идеальная для формирования бактериальной биопленки. Этот многослойный слизистый налет из микроорганизмов устойчив к ополаскиванию, высушиванию, заморозке и даже дезинфицирующим средствам. В результате бактерии накапливаются в оборудовании, и каждая новая порция льда оказывается зараженной, что повышает риск кишечной инфекции», — объяснила Золотарева.

Дополнительным фактором риска, по словам специалиста, служит использование для изготовления льда жесткой воды без предварительной очистки.

«Образующийся внутри системы известковый налет создает шероховатую поверхность, на которой биопленка закрепляется быстрее. Кроме того, в воздухе кухни могут присутствовать споры плесневых грибов, которые также могут оседать в льдогенераторе, но для их роста необходимы органические загрязнения в воде. Даже если вода для изготовления льда изначально является чистой, бактерии могут попасть в лед на этапе подачи и приготовления напитков. К числу основных путей заражения относятся использование немытых или недостаточно обработанных контейнеров для сбора и хранения льда, контакт с руками персонала при нарушении правил гигиены, а также применение грязных совков, ложек или ведер для забора льда», — Мария Золотарева, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА.

Золотарева рассказала, что при частичном оттаивании льда в емкости на его поверхности и в оставшейся воде начинают активно размножаться бактерии, попавшие из внешней среды, что при повторной заморозке ведет к накоплению микроорганизмов.

«Высокие риски для здоровья может нести лед, который изготавливают в заведениях, расположенных в регионах с низким качеством водоснабжения или нерегулярным контролем санитарного состояния оборудования. Водопроводная вода в таких условиях может содержать возбудителей острых кишечных инфекций, включая патогенные штаммы кишечной палочки. Замораживание не убивает эти микроорганизмы, а лишь переводит их в состояние анабиоза. После оттаивания они восстанавливают активность и способность к размножению», — сообщила специалист.

Для снижения рисков заражения кишечными инфекциями при употреблении напитков со льдом, по мнению эксперта, потребителям рекомендуется отказаться от их употребления в заведениях с сомнительной репутацией, особенно в жаркое время года, когда скорость размножения бактерий максимальна.

«В странах и регионах с низкими санитарными стандартами предпочтительнее заказывать напитки без льда, отдавая приоритет бутилированной или термически обработанной воде. Насторожиться стоит, если лед пахнет чем-то посторонним, выглядит мутным или желтоватым, а совок для льда лежит прямо в контейнере без подставки», — заключила Золотарева.

Ранее врач-стоматолог клиники «Атрибьют» Маргарита Узакова предупредила, что летняя привычка грызть лед может быть опасна для зубов и челюстного сустава.