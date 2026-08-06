Озвучена скрытая причина упадка энергии летом

Лето традиционно ассоциируется с отпуском, солнцем, обилием фруктов и витамином D — казалось бы, энергии должно прибавляться. Однако многие жалуются на постоянную усталость именно в этот период. Клинический нутрициолог Алена Вавилова в беседе с «Чемпионатом» объяснила, в чём может скрываться настоящая причина упадка сил.

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По словам эксперта, часто первое подозрение падает на дефициты витаминов и минералов. И это действительно может быть причиной: организм — это химическая фабрика, и без необходимого «сырья» энергия не вырабатывается. Однако если питание разнообразное, а сил всё равно нет, проблема, скорее всего, не в том, что вещества не поступают, а в том, что они не усваиваются. А это напрямую связано со сниженной работой пищеварения.

Вавилова отметила, что пищеварительная система человека не успела эволюционно подстроиться под современный рацион. За последние 100-летия наш стол кардинально изменился: обилие промышленных продуктов — колбас, полуфабрикатов, соусов, сахаров — приводит к хроническому воспалению в кишечнике. Именно оно, по словам специалиста, и становится причиной упадка энергии, снижения концентрации и проблем с памятью.

«На практике я вижу: как только это воспаление снимается, возвращаются и силы, и концентрация, и память — связь кишечника с мозгом сейчас одна из самых горячих тем в науке», — подчеркнула нутрициолог.

Чтобы убрать воспаление, в первую очередь необходимо прийти к сбалансированному рациону с овощами и без сладких газированных напитков. Однако, предупредила Вавилова, даже этого часто недостаточно. Иногда иммунная система даёт реакцию на, казалось бы, полезные продукты — яйца, творог или овсянку. Это состояние называется иммунологической пищевой непереносимостью.

Эксперт рекомендовала выявлять конкретные продукты-провокаторы с помощью специализированных тестов, например, FOX Food Xplorer. Удаление из рациона именно тех продуктов, на которые реагирует организм конкретного человека, позволяет убрать хроническое воспаление. Его многие даже не связывают с усталостью.

Эффект от такой коррекции, по словам Вавиловой, наступает достаточно быстро: возвращается энергия, а также уходят сопутствующие проблемы — отёчность, лишний вес и высыпания на коже.