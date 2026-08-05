Желтый или красный: какой арбуз полезнее

Красный или желтый арбуз - вопрос не только вкуса. Несмотря на схожую калорийность и высокое содержание воды, эти сорта отличаются набором полезных веществ и по-разному влияют на организм. Эксперты в беседе с aif.ru объяснили, чем они различаются, какой арбуз полезнее и на что стоит обратить внимание при выборе.

Как рассказал биолог Максим Петров, желтые арбузы - не результат генной инженерии, а плод классической селекции.

"Их современная история началась в 80-х годах на Тайване, где ученые скрестили привычный красный арбуз с его диким африканским предком. От культурного сорта плод взял сладость, а от дикого - необычный желтый цвет мякоти", - пояснил эксперт.

По словам нутрициолога Оксаны Кузнецовой, по калорийности оба сорта практически одинаковы. В 100 граммах мякоти содержится около 30 ккал, более 90% составляет вода, поэтому оба арбуза хорошо утоляют жажду, но не дают длительного чувства сытости.

Главное отличие - в антиоксидантах. Красный цвет обеспечивает ликопин, который поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы и помогает защищать клетки от окислительного стресса. Желтый арбуз почти не содержит ликопина, зато богат бета-каротином - предшественником витамина А, необходимого для зрения, иммунитета и здоровья кожи.

"Если ваша цель - получить максимум ликопина для поддержки антиоксидантной защиты и здоровья сосудов, красный арбуз объективно выигрывает. Если важнее поддержать иммунитет, зрение и здоровье кожи, желтый арбуз будет хорошим вариантом", - отметила Кузнецова.

Эксперт добавила, что оба сорта содержат калий, который помогает поддерживать водно-солевой баланс, а также цитруллин - аминокислоту, участвующую в регуляции сосудистого тонуса. Однако рассчитывать на выраженный эффект только за счет арбуза не стоит.

Специалисты подчеркивают, что выбор между красным и желтым арбузом зависит прежде всего от вкусовых предпочтений и целей питания. При этом пользу принесет только качественный и спелый плод, а употреблять его лучше в умеренных количествах.

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