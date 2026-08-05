Стоматолог объяснил, можно ли есть мороженое каждый день

Многие опасаются, что ежедневное употребление мороженого может навредить зубам. Однако, как рассказал Life.ru стоматолог-терапевт Назир Магомедов, основные риски связаны вовсе не с низкой температурой продукта.

По словам специалиста, само по себе мороженое не разрушает зубы напрямую. Главная опасность — сахар, который становится питательной средой для бактерий. Продукты их жизнедеятельности образуют кислоты, разрушающие эмаль и повышающие риск кариеса. При этом у людей с истончённой эмалью, повышенной чувствительностью или кариесом холодный десерт может вызывать резкую боль — это повод обратиться к стоматологу, а не нормальная реакция.

Врач также предупредил, что привычка откусывать очень твёрдое мороженое может привести к сколам и трещинам, особенно у тех, у кого есть крупные пломбы, виниры или микротрещины эмали. А десерты с карамелью, ирисом или орехами дольше задерживаются на поверхности зубов, повышая риск кариеса и механических повреждений.

Полностью отказываться от лакомства не нужно — одной небольшой порции в день при хорошем состоянии полости рта достаточно. Врач советует есть мороженое во время или сразу после основного приёма пищи, а не в качестве частого перекуса. После десерта рекомендуется прополоскать рот водой, а чистить зубы — через 20-30 минут, особенно если в составе были кислые ягоды или фруктовые наполнители.

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