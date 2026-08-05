Кардиолог объяснила, когда курага и бананы могут быть вредны для сердца

Некоторые сердечно-сосудистые заболевания требуют особенно тщательного подхода к питанию. Даже общепризнанно полезные фрукты и овощи могут навредить. Об этом сообщила врач-кардиолог из лаборатории сердечно-сосудистого старения РГНКЦ Пироговского университета Екатерина Алимова.

"При наличии некоторых сердечно-сосудистых заболеваний важно быть избирательным в потреблении овощей и фруктов. При нарушениях ритма могут быть изменения электролитов (особенно калия), поэтому некоторые "полезные" продукты могут навредить". - предупреждает доктор Алимова.

Она назвала продукты с высоким содержанием калия, которых нужно избегать при повышенном уровне этого микроэлемента в организме.

"Бананы, курага, бобовые, шпинат, брокколи, цветная капуста, авокадо - эти продукты таким пациентам мы не рекомендуем. Их избыточное потребление может еще больше повысить уровень калия", - подчеркивает специалист.

Еще один конкретный пример - пациенты, принимающие варфарин.

"Эффект варфарина (кроворазжижающий) усиливается при потреблении грейпфрута, клюквы, манго. А вот продукты с высоким содержанием витамина К (темно-зеленые овощи и травы, такие как шпинат и петрушка, а также чеснок, капуста, брокколи), уменьшают эффект варфарина, и у пациента повышается риск тромбоза", - предупреждает Екатерина Алимова.

Она подчеркивает: пациент, принимающий варфарин, должен знать свой целевой уровень МНО (показатель свертываемости крови. - Прим.ред.) и регулярно его отслеживать, сдавая соответствующий анализ.

"А вот влияние "специй" на холестерин - миф. Куркума, имбирь, чеснок, корица не снижают уровень холестерина. В то же время раздражающий эффект некоторых таких специй может приводить к временному повышению давления, пульса", - отмечает кардиолог.

Наконец, еще одна большая группа продуктов, с которой нужно быть осторожным - соленые, квашеные и маринованные овощи. Такие продукты содержат много поваренной соли (избыток натрия).

"Важно напомнить, что такие продукты противопоказаны людям, страдающим артериальной гипертензией, сердечной недостаточностью", - заключила эксперт.

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