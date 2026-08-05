Врач назвал три способа экстренно повысить давление

Сделать это можно без использования лекарств. Врач общей практики Денис Прокофьев рассказал «Абзацу» о трёх народных методах повысить артериальное давление.

Самый доступный метод — увеличить потребление соли, как подсаливая еду, так и выбирая более солёные продукты. Второй способ — любой кофеин: от кофе до колы. Однако с последним врач советует быть осторожнее — она может навредить при язве в стадии обострения и диабетикам. Третий метод — тёмный шоколад.

При этом специалист предупреждает, что избыток соли, кофеина или шоколада может навредить здоровью, поэтому экспериментировать без необходимости и консультации с врачом не стоит. Прокофьев напомнил, что гипотония часто бывает лишь симптомом другого заболевания, и попытки устранить только проявления, игнорируя причину, могут привести к более серьёзным проблемам.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.