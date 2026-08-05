Высокое потребление белка связали с сокращением продолжительности жизни

Насыщенные белком диеты могут быть связаны с сокращением продолжительности жизни. Таким выводом поделился американский биомедицинский исследователь Дадли Ламминг с изданием Daily Mail.

По словам Ламминга, сегодня доказано, что сокращение белка в рационе помогает избавиться от лишнего веса, бороться с заболеваниями сердца и в конечном счете помогает увеличить продолжительность жизни. Правда, эксперт уточнил, что эти диеты проверяли на мышах, поэтому они необязательно правдивы и для людей.

Кроме того, специалист подчеркнул, что даже если выводы верны, то это не означают, что белок всегда вреден. По его словам, высокое потребление белка полезно при высокой физической активности, но может навредить остальным.

«Поскольку большинство людей ведет малоподвижный образ жизни, вероятно, они потребляют больше белка, чем им в действительности нужно», — считает Ламминг.

Он предлагает пересмотреть существующие нормы потребления белка и при расчетах учитывать не только возраст человека, но и уровень его физической активности.

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