Перечислены «золотые» правила, которые не дадут заболеть из-за кондиционера

Кондиционер является незаменимым в сильную жару, но важно соблюдать ряд правил, чтобы не получить летнюю простуду.

«1. Забудьте про большие перепады и зимний холод – и про 16 градусов. Оптимальная разница с уличной температурой — не более 5-7°C. Если на улице +30, ставьте +23... +24°C. Этого достаточно для комфорта. 2. Струю кондиционера направьте в потолок или стену, не на себя. Воздух все равно будет равномерно циркулировать по помещению. Никогда не направляйте поток воздуха на рабочее место или кровать. Воздух должен рассеиваться, циркулировать по комнате, а не бить «в затылок». 3. Не включайте кондиционер на всю ночь – продует, закоченеете, но во сне не поймете. Лучше включите перед сном на пару часов», — сообщила «Свободной Прессе» терапевт Мария Паина.

4-е правило относится к машине.

«Перед тем как сесть в машину, проветрите ее, открыв все двери. Какое-то время сохранится прохлада. Окна при езде открывайте осторожно, особенно если у вас вспотела кожа. Направьте кондиционер на ноги, это лучше, чем в шею или грудь. Это прямой путь к невралгии. И не стесняйтесь попросить водителей маршрутки или такси убавить кондиционер», - сообщила врач.

Первая помощь до обращения к врачу

Если вы проснулись утром с больной шеей или горлом, что делать?

Повяжите шарф на шею (сухое тепло), сделайте себе горячий напиток. Спазм и боль станут легче или уйдут.

Не разминайте и не поворачивайте шею в первые часы. Обеспечьте себе покой.

Не занимайтесь самолечением. Лучше врач оценит весь комплекс симптомов и назначит его грамотно.

Если боль отдает в ухо, посетите лор-врача как можно скорее.

Ранее врач назвал главную ошибку использования кондиционера в жару.